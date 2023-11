Brageprisen ble torsdag delt ut på Vulkan arena i Oslo, og kulturminister Lubna Jaffery (Ap) overrakte kveldens priser. I kategorien for barne- og ungdomsbøker var det Maria Parr som vant for skildringen av livet som storesøster. Det kan nemlig være en lykke i livet å ha yngre søsken, men å være eldst kan også være vanskelig.

– Maria Parr har en egen følelse og et eget språk for å skildre opplevelsen av å være barn. Hun gjemmer ikke bort raske replikker eller gleden av å være ny i livet. Her er høy temperatur og såre vendinger tett slynget sammen. Språk friskt som sjøsprut, rasende som tordenvær og mykt som sommervind kommer om hverandre. Slik speiler språket livet, og slik speiler storesøster Ida seg i lillebror Oskar sin verdensforståelse, som er ny, hver dag, skriver juryen i sin begrunnelse og kaller boka stor fortellerkunst.

Parr er fra Vanylven.

Også vinner fra Ulsteinvik

I sakprosakategorien for barn og unge, vant «Ordenes hårreisende hemmeligheter», som presenterer ulike ords opprinnelse og betydning. Ordene er de plassert under interesseeggende og morsomme kapitteloverskrifter, som «Fårete bøker», «Buksene Bruse» og «Tissen, rumpa og det som kommer ut derfra». Foto: Frederik Ringnes / NTB

–Verbalteksten til Ragnhild Holmås riktig bobler av formidlingsglede, og det er lagt mye energi i å dra leseren med fra det ene oppslaget til det neste. Henriette Osnes følger opp den viltre leken visuelt, roser juryen.

Osnes kommer fra Ulsteinvik.

Hederspris til Ambjørnsen

Ingvar Ambjørnsen tildeles Hedersprisen under utdeling av Brageprisen 2023 på Vulkan Arena i Oslo. Prisen mottas av Ambjørnsens kone, Gabriele Haefs. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Disse ble tildelt Bragepriser for 2023: