Prinsefisk, hvitfisk i fløtesaus, er en matrett. Navnet prinsefisk har den etter at kronprins Karl av Sverige og Norge (visekonge på tidspunktet) og kronprins Vilhelm III av Nederland fikk retten servert under et besøk i Bergen 22. juli 1856. Middagen fant sted i en paviljong oppført mellom der Ole Bulls plass og Logen nå er.

Hovedingrediensen er torske-/hyse-filetstykker som er dampet på forhånd. Disse legges i en hvit saus tilsatt fløte og hummer, blåskjell eller reker, gjerne med noe av væsken de har skilt ut. Krydringen er opp til kokken.

Vanlig tilbehør utenom poteter, er gulrøtter, som noen bruker å legge i sausen.