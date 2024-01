Rektor Odd Helge Mjellheim Tonheim er godt nøgd med dette.

– Det er kvaliteten til prosjekta og kvalifikasjonane til kandidatane som tel ved tilsetjing, så vi har ikkje bevisst satsa på å auke talet på kvinnelege stipendiatar, seier han til utdanningsmagasinet Khrono.

Eli-Karin Sjåstad Åsebø er ei av kvinnene som fullførte doktorgraden sin i Volda i fjor. Ho trur det kan vere tilfeldig at så mange kvinner fullførte akkurat i fjor.

– Først og fremst tenkjer eg at det er veldig godt å sjå at dei som byrjar på ein doktorgrad fullfører, uavhengig av kjønn, seier ho. Ho peikar på tal frå Statistisk sentralbyrå som viser at fordelinga på landsbasis når det gjeld kjønn og fullføring av doktorgrad dei siste åra har lege på rundt 50 prosent.

– Eg er likevel svært takknemleg for den jobben kvinnene som har bana vegen for oss, har gjort, og at begge kjønn no har like moglegheiter til å ta ei doktorgrad her til lands, legg Aasebø til.

Per i dag har Høgskulen i Volda ei overvekt av kvinnelege stipendiatar.

Jan Ove Ulstein var den einaste mannen som disputerte ved Høgskulen i Volda i fjor. Dei seks kvinnene er Elisabeth Busengdal, Anne Natvig, Eivor Finset Spilling, Ingeborg Katrin Lid Berget, Ingeborg Berg Skogen og Eli-Karin Sjåstad Aasebø.

