– Ingen andre band kan få frem minnene fra slutten av 90-tallet som den norsk-danske dansepopgruppa Aqua, skriver Momentium og Live Nation i ei pressemelding mandag.

Lørdag 26. oktober kommer de til Ålesund for å fylle Sunnmørshallen.

– Dette blir det første showet Aqua gjør på sin skandinaviske turné, som nesten utelukkende gjøres i hovedstadene. De kommer med en stor produksjon, så her er det bare å gjøre seg klar for et fyrverkeri av et show og en 90-tallsfest du sent vil glemme, sier Ante Giskeødegård i Momentium i pressemeldinga.

Billettsalget starter fredag 15. mars.

Aqua fikk sitt verdensomspennende gjennombrudd i 1997 med debutalbumet «Aquarium», med hitsingler som «Turn Back Time», «Doctor Jones» og ikke minst «Barbie Girl».

Bandet har solgt 38 millioner album og 7 millioner singler.

Tidlig i 2022 nådde musikkvideoen til Barbie Girl mer enn én milliarder visninger på YouTube og fortsatt blant de mest brukte sangene på Instagram Reels globalt, ifølge pressemeldinga.