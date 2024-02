Reklamefilmen «Bruk Hue» er en av tolv filmer som er nominert til Gullfisken 2023. Prisen deles ut under ei direktesending på TV 2 lørdag, med Jan Thomas og Desta Marie Beeder som programledere.

«Bruk Hue» er produsert av reklame- og designbyrået Anti, med Bård Røssevold og Magnus Nordstrand, begge fra Valderøya, som henholdsvis regissør og fotograf.

– Kort oppsummert er filmen et samarbeid mellom Telenor og Røde Kors for å forebygge nettmobbing og utenforskap. Selv synes jeg det er veldig kjekt når filmer med et så viktig budskap når ut til folk, og blir lagt merke til på denne måten, skriver Røssevold i ei melding.

– Jeg er veldig stolt over å ha kunnet bidra til ei så viktig sak og håper publikum stemmer den heilt til topps, legger han til.

«Bruk Hue» er sølvfisk for januar.