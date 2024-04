Prisen er på 50.000 kroner og blir gitt i anledning landsmøtet til Noregs Mållag i Trondheim 19.–21. april.

Det er Noregs Mållag, Det Norske Samlaget og Det Norske Teatret som står bak prisen, som har blitt delt ut siden 1982.

– Vinneren av årets pris fastslår på nytt at han har ferdighetene til å bruke språk for å dikte stort og bredt, for å få til syne det store i det lille. Han klarer å få fram menneske av kjøtt og blod som levde i en ei nær, men stadig fjernere fortid, i en ydmyk heder til de som har vært her før oss, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen består av Margit Walsø, Magne Julin Vik-Mo og Carl Morten Amundsen.