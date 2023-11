Organisasjonen European Film Commissions Network arrangerer årlig en prisutdeling for europeiske filmlokasjoner i en dramaserie eller film. Nå har et land for første gang i EUFCN Location Award-historien fått mer enn én nominasjon, melder Vestnorsk filmsenter – og ikke nok med det:

Faktisk står Norge for hele tre av fem nominerte. Kåringen arrangeres av de europeiske filmkommisjonene, og det er en internasjonal fagjury som har nominert de fem kandidatene til 2023-prisen.

De tre norske stedene er Lom i Jotunheimen, Helsetkopen og Romsdalsgondolen i Rauma – for opptakene til henholdsvis «Troll», «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» og fjerde sesong av «Succession».

De skal konkurrere med Hotel Parque do Rio i Portugal, for scener i filmen «Bad Living» og Inis Mór i Irland for scener i «The Banshees of Inisherin». Vinneren kunngjøres under filmfestivalen i Berlin i februar.

– Vestlandet har på et og samme år vært ramme for kanskje kinohistoriens største stunt i «Mission: Impossible» og for en av tidenes mestvinnende dramaserier med «Succession». Det er nesten surrealistisk at regionen hevder seg på dette nivået, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

Hans kollega Hanne Larsen i Østnorsk filmkommisjon feirer nominasjonen til «Troll», den mest sette, ikke-engelskspråklige filmen noensinne på Netflix.

– Flere av de mest ikoniske scenene i filmen er fra Gudbrandsdalen. De ville fjellene i Jotunheimen spiller på mange måter en egen rolle i filmen, der fjellet våkner til liv og viser seg å være trollet, sier hun.

Den nasjonale filmkommisjonen i Norge ble etablert i 2020 som uavhengig stiftelse for å tiltrekke flere utenlandske filmproduksjoner til Norge. Leder Meghan Beaton mener disse nominasjonene bekrefter Norges høye status som innspillingssted for internasjonale filmer. Hun kaller det en enorm bragd at Norge dominerer nominasjonslisten.

– Det er takket være dramatisk og spektakulær natur, god infrastruktur, og ikke minst høy kompetanse blant norske leverandører og crew. Aldri før har det blitt produsert flere internasjonale filmer i Europa.