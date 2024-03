Satsinga er kalt «orgelløft». Og det løftes virkelig i flokk: Takka være bidrag fra bispedømme, kirkelig fellesråd og kommune, har det kommet på plass et flunkende nytt digitalt øvingsorgel i kulturskolen.

Også instrumentet lar seg løfte. Flytte rundt til mulige undervisnings- og spillesteder. Dette er noe av poenget. De færreste har tilgang til fullverdige kirkeorgler. Et godt elektronisk kan dessuten være bedre enn et råttent, gammelt pipeorgel.

Sjølbygd sparebøsse

Ingen fare. Vi kan trøste alle som i trange tider mener at kultur ikke skal koste noe: Labruijere har spart store summer for allmennheten. Kjøpt litt herfra og derfra, og satt det hele sammen til et fullverdig instrument – for fattige femti tusen kroner. Knapper og glansbilder.

Tre manualer, pedaler og et vell av klangfarger. Eksemplene er henta fra eksisterende kirkeinstrumenter. Om ikke lufttrykket akkurat kjennes på kroppen og malinga flasser av veggene når du tramper på, gir orgelet likevel en interessant og forholdsvis autentisk opplevelse. Garantert mersmak.

Labruijere har siste åra kjørt kortkurs for spesielt interesserte, på instrumentet han har stående i Gomerhuset. Nå utvides mulighetene ytterligere med dette nye orgelet nærmere byen.

Innvielse og konsert

Det innvies tirsdagskvelden 12. mars med konsert på Ålesund kulturskole. Søndag 17. blir det så påkosta elevkonsert i Ålesund kirke – på et av landets største instrumenter.

Der medvirker også sangeren Sarah Wren Menad (16). Hun er elev av Lisbet Lislevatn og går både musikklinje i Fagerlia og tar kulturskoletimer utenom.

– Jeg har ikke sunget til orgel før, men gleder meg veldig til å fremføre Ave Maria i en versjon av Caccini, forteller Sarah. Hun tonefølges av Marc Labruijere.

Med-elev Ruben Røsberg Møller (16) har både sunget og spilt orgel i Spjelkavik noen år allerede. Det var sjølsagt veteranen Ola Eide som lokket ham.

– Jeg skal tolke «Morgenstemning» av Grieg. Det er egentlig Marcs valg, men jeg er ikke misfornøyd, sier organisten og smiler.

– Ganske bra

– Orgel er veldig fint, og jeg kan tenke meg et yrke som kirkemusiker. Dette digitale instrumentet er kanskje litt uvant, men likevel ganske bra å spille på.

Det går nok mest i klassisk. Jeg lytter både til disco og pop ellers. Holder meg imidlertid unna metal, røper Ruben.

Under innvielseskonserten 12. mars blir det lite av den sorten, men ei jente skal framføre rockelåta «Bohemian Rhapsody» av Queen.

– Vi kan spille mye kul musikk på kirkeorgel, reklamerer Marc.

– Alt fra Grieg til Star Wars, for den del. «Interstellar». Repertoar de unge liker godt, og som gjør seg mye bedre enn på piano. Dette synes de er kjekt.

Øvingsorgelet lar seg nemlig «stille inn», registrere, akkurat som et voksent instrument.

– Klangen blir ganske naturtro. Så et digitalorgel egner seg godt til å demonstrere alle mulighetene, vise hvordan et «ordentlig» orgel er, mener Marc.

Begeistrer

Han lykkes åpenbart. I skrivende stund går tolv elever kurs. Både unge og eldre får innpass. Målet er naturligvis å begeistre og rekruttere.

– Slike øvingsinstrumenter er gull verdt og en nøkkel til suksess i så måte. Det viser seg at mange unge søker videre i retning klassisk med tida.

Avdelingsleder Miki Campins i kulturskolen har lyst å integrere orgel i flere sammenhenger. Det være seg konserter eller mindre settinger, andre typer besetninger og nye spillesteder.

Ettersom digitalorgelet kan turnere, blir mye mulig. Spøkefullt må vi dessverre konstatere at det verken har rytmeboks med egen «bossa-knapp» eller tonehjul av Leslie-typen...

– Men vi kan laste inn alskens klangbilder, for eksempel fra barokke eller romantiske instrumenter. Teknikken åpner mange muligheter. Digitale orgler er noe helt anna i dag enn for bare ti år siden, framholder musiker og nå også instrumentmaker Marc Labruijere.