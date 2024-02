Det blir ingen rockefestival ved Ulla fyr i Haram i år. Det skriv Haramsnytt.

- Vi tek ei pause for å omorganisere oss, for å få oversikt og nye folk inn i styret. Deretter satsar vi for fullt på 2025, seier festivalsjef Preben Austnes Lorgen til avisa.

Med unntak av koronaåret 2020 har festivalen blitt arrangert kvart år sidan 2016. I fjor selde dei 973 billettar.