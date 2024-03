Romsdal Hjemmebryggerlaug inviterer igjen til det årlige Fylkesmesterskapet i Hjemmebrygging. Det skjer i Kulturhuset i Molde lørdag 23. mars.

I år er det 20 hjemmebryggeri som er påmeldt – med rundt 35 ulike øl. I fjor var det 11 hjemmebryggeri som deltok – så økninga i oppslutning er stor.

Sunnmøre sterkt representert

– Ekstra hyggelig er det at i år har deltakere fra Nordmøre også meldt seg på, mens Sunnmøre fortsatt er sterkt representert – i tillegg til Romsdal, melder arrangørene.

Publikum betaler en inngangssum for å komme inn, men betaler ikke for øl. De får i stedet et lite smakeglass som man går rundt og får smaksprøver av de forskjellige brygg.

Så legger man inn på en app sin karakter på de øl man smaker på. Når avstemninga er avslutta vil det ølet med høyest gjennomsnitt blitt kåret som årets fylkesmester.

Tre øldommere

Det blir også i år dommerkonkurranse hvor tre øldommere med utdanning fra Norbrygg, den nasjonale foreningen for hjemmebryggere, skal kåre beste brygg etter kvalitet og typeriktighet forhold til årets ølstil. Stilen er den samme som ble kåret som publikumsfavoritt i fjor, NEIPA.

I fjor ble det for øvrig satt publikumsrekord. Forhåndsbestillingene tyder på ny rekord i år.