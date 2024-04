Grobladpasta

2 egg

1 eggeplomme

100 g vaskede groblader

150 g vanlig hvetemel

150 g durumhvetemel

1 klype salt

Fremgangsmåte:

1. Gjør klar en bolle med isvann og en gryte med vann på full koking.

2. Ha groblad i kokevannet i 30 sekunder, løft det ut av gryten og ha det i isvannet.

3. Når grobladene er kalde, tar du dem ut av isvannet og presser ut alt vannet til du har en tørr ball av grønne blader.

4. Ha den og de andre ingrediensene i en kjøkkenmaskin og kjør til du har masse smuler. Juster med mel hvis deigen er litt fuktig.

5. Ha smulene ut på en benk og press dem sammen til en deigball. Juster med vann eller mel om nødvendig.

4. Pakk deigen i plastfilm og la den ligge kjølig i 30 minutter før bruk.

5. Lag plater av ønsket tykkelse i pastamaskin, og kok disse i lettsaltet vann et par minutter før montering.

Merknad!

Hvis du vil spare tid går det fint an å bruke kjøpe lasagneplater av god kvalitet.

Hvit saus

60 g smør

60 g hvetemel

6 dl helmelk

150 g ricotta

Salt, tang- eller soppulver

Fremgangsmåte:

1. Smelt smør og rør inn melet, stek det litt i gryten under omrøring. Visp inn litt og litt melk, pass på at det ikke kommer klumper.

2. Når all melken er rørt inn, lar du det putre litt og koke godt sammen.

3. Skru ned varmen og rør inn ricotta. Om du ønsker sausen helt glatt, bruk blender. Smak til med salt og tang- eller soppulver.

«Sopp»-smør

12 groblad-aks, vasket

4 fedd hvitløk, renset

1 rød chili, renset for frø

2 bladene fra stilker estragon

150 g smør

100 g olivenolje

2 ts salt

1 ts kvernet sort pepper

Fremgangsmåte:

1. Skjær aksene i grove biter.

2. Smelt smøret og ha i olje, aks, chili, hvitløk og salt.

3. La dette småkoke til alt er mørt, kjør det så i en blender sammen med estragonen.

Grønnsakblanding

100 g vaskede groblader

1 stor søtpotet

1 stor aubergine

2 rødløk

½ fennikel

Fremgangsmåte:

1. Skjær alle grønnsakene utenom grobladene tynt, helst på en mandolin. Kniv går også fint, men det må være jevnt og tynt.

2. Mariner alt med «sopp»-smøret i en bolle.

Grobladsalat

50 g groblader, vasket

50 g rucola, vasket

50 g fennikel, kuttet tynt

100 g fetaost

Olivenolje, sitronsaft, salt og pepper

Bland sammen alle ingrediensene, smak til med olje, sitron, salt og pepper.

Annet tilbehør:

God ost til topping av lasagnen, som holtefjell, grotteost eller mozzarella.

Servering

Forvarm ovnen til 175 grader.

Ha bakepapir i en ildfast form og smør bunnen og kantene med smør. Legg deretter grønnsaker, pastaplater og hvit saus lagvis oppover i formen.

Strø over ost på toppen og sett lasagnen i midten av ovnen til grønnsakene er møre, cirka 40–50 minutter. Stikk gjerne noe skarpt ned i formen for å sjekke at alt er mørt.

Serveres rett ut av ovnen med salat på siden, men blir enda bedre om den får stå litt og hvile før servering.