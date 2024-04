Det er vanskelig ikke å tenke Tesla Model Y når du ser Xpeng G6. Så legger da heller ikke Xpeng skjul på at Teslas storselger er hovedkonkurrenten til deres nye våpendrager. Slik Model Y er til de fleste familie-SUV-er.

Har den det som skal til?

Nei, det er ikke en Model Y, men Xpeng G6, som nå er klar for Norge og Europa, etter å ha blitt lansert på det kinesiske markedet i fjor. Foto: Geir Amundsen

Hårete mål

Det står ikke på selvtilliten. Under Norges-lanseringen av den nye suven, røpet Xpengs Norges-sjef Claes Persson, at målet er å firedoble antallet solgte biler i et blytungt norsk nybilmarked til 3000, hvorav 1500 forventes å være en Xpeng G6.

Til sammenligning rullet Tesla ut 23.088 Model Y på norske veier i fjor. Nesten hver femte nye personbil.

Tesla har åpenbart ingen planer om gi fra seg markedsandeler uten kamp. Samme dag som Xpeng trakk sløret av sin nye suv i Oslo Spektrum, sendte Tesla ut en pressemelding.

Her kunne de fortelle at Model Y nå kan bestilles i ny versjon med bakhjulstrekk og en rekkevidde på opptil 600 km til en startpris på 502.176 kroner.

Det var neppe tilfeldig.

Fronten med de smale lyktene er typisk for Xpeng. Foto: Geir Amundsen

To versjoner og kun to tilvalg

Xpeng er opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å velge.

Du kan velge mellom to- og firehjulstrekk med en WLTP-rekkevidde på opptil henholdsvis 435 km og 550 km. Netto batteristørrelse er på 66 kWt og 87,5 kWt.

På den beskjedne ekstrautstyrlisten kan du krysse av for hengerfeste (1500 kg) og en annen farge enn standard hvit metallic.

Når kreftene skal måles, er det 258 hk/440 Nm og 476 hk/660 Nm som gjelder for de to modellvariantene.

0–100 km/t gjør tohjulstrekkeren unna på moderate 6,9 sekunder, mens firehjulstrekkeren kun bruker 4,1 sekunder.

Bilen hurtiglader med hastigheter på opptil henholdsvis 215 kW og 280 kW, og Xpeng hevder begge modellene skal klare å lade 800-voltbatteriene fra 10–80 prosent på 20 minutter.

Like lange

Xpeng G6 er 475 centimeter lang. Kliss lik lengde som Model Y. En kjapp prøvesitt under lanseringen avslører rause plassforhold i både for- og baksetene.

Bagasjerommet var det vanskeligere å danne seg et godt inntrykk av i tussmørket i Oslo Spektrum.

Absolutt raust, men det oppgitte volumet på 571 liter er unektelig et langt stykke unna Model Ys 854 liter. Skjønt en ting er produsentens tall, en annen er hvordan bagasjeplassen oppleves i praksis.

Xpeng G6 byr på bra med bagasjeplass. Maks nyttelast for to- og firehjulstrekkeren er oppgitt til henholdsvis 505 kg og 495 kg med det elektriske tilhengerfestet montert. Foto: Geir Amundsen

Det store spørsmålstegnet

– Jeg kan avsløre at vi ikke kommer til å avsløre prisene nå. De er klare først i slutten av måneden, avslørte Persson.

Skal Xpeng nå sitt ambisiøse salgsmål, er utvilsomt pris en nøkkelfaktor. Det er selvsagt Xpeng smertelig klar over. Vi tipper de ikke er fornøyde før startprisene på to- og firehjulstrekkeren kryper et godt stykke under startprisene til Model Y.

Svaret får vi først i slutten av april, eller i begynnelsen av mai. Så spørs det hva Tesla gjør. Det blir i så tilfelle ikke første gang de justerer prisene på Model Y.

