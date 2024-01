Hvert år kommer aviser og magasiner verden over med reisetips til nye og gamle steder. En av de største er den store reiselisten til New York Times Travel. Den er på hele 52 tips. Norge har hatt reisemål med på listen flere ganger de siste årene, men ikke i år.

Globetrotter og reiseekspert Gunnar Garfors har tatt en gjennomgang av topp ti på listen og sier følgende:

– Listen er litt vel fokusert på Nord-Amerika, men det er naturlig at en amerikansk avis tar med lokale reisemål. Listen har både rå naturtips og trauste, gamle travere.

Se topp ti listen fra NY Times:

1. Solformørkelse i Nord-Amerika

8. april er det ventet en total solformørkelse som kan oppleves i Mexico, 13 stater i USA og i Canada. Avisen tipser om at en kan følge med på det interaktive kartet eclipse2024.org for å se fenomenet.

– En solformørkelse kommer litt ut av det blå, men NYT skal ha ros for å gi topplasseringen til en geografisk uavhengig plass siden mange over hele kontinentet kan nyte det, mener globetrotteren.

2. Paris, Frankrike

– At de velger Paris på annenplass som en av verdens mest turistifiserte og velkjente byer, er merkelig. Veldig tradisjonelt og lite fremoverlent fra en prestisjeavis. Resirkulerer de reisetips fra 80-tallet? undrer Garfors.

Sommer-OL arrangeres i år i Paris. Foto: Stein Bjørge / Aftenposten

Avisen skriver at til tross for at Paris er en av verdens mest besøkte, er de i år vertsby for sommer-OL fra 26. juli til 11. august. Da pyntes kjente monumenter, og mange berømte bygninger og gallerier vil være arenaer for ulike idretter. Dessuten feires 150-årsjubileum for den første impresjonistiske utstillingen, og den feires på Museé de Orsay med 130 verker.

3. Yamaguchi, Japan

– Vanvittig flott område naturmessig, med mye kultur. Tøft at de tipser om å reise utenfor Tokyo-området, mener Garfors.

Avisen skriver at byen er langt mindre turistifisert enn Kyoto og Tokyo, og dens spektakulære hager, templer og den spennende maten gjør byen svært besøksverdig.

Kintaikyo-broen er et kjent landemerke i Yamaguchi. Broen er en rekonstruksjon av den originale broen med fem arker fra 1673. Foto: Shutterstock

4. New Zealand med tog

– Dette tipset liker jeg. New Zealand er kanskje så nært en kommer «norsk» natur i andre land. Og jeg liker godt tog-vrien, sier han.

New York Times tipser om å ta en 17 dager lang togtur fra Auckland med ferge over til Sørøya med Christchurch som siste stopp.

Naturen på New Zealand minner veldig om den norske, særlig på Sørøya. Her fra fjorden Milford Sound. Foto: Shutterstock

5. Maui, Hawaii

– Fint med en øy utenom O'ahu hvor også Honolulu ligger, sier Garfors.

Maui har begynt å komme seg på beina igjen etter en voldsom skogbrann som drepte over 100. De stoppet innreise for turister i et par måneder, men ønsker nå gjester tilbake igjen, skriver avisen.

6. Baaj Nwaajo I'tah Kukveni, Arizona

– Jeg liker at de fokuserer på urinnvånerne og deres historie i eventyrlige Grand Canyon. Bra! mener Garfors.

Baaj Nwaajo I'tah Kukveni er et nylig etablert nasjonalt monument. Det bevarer rundt 900.000 hektar med platåer, kløfter og annet land rundt Grand Canyon i tillegg til å ivareta det historisk og kulturelt viktige område for urfolksstammer.

7. Singapore

– Litt som Paris bryter Singapore med de andre tipsene. Lite innovativt. Bystaten er interessant og absolutt verdt et besøk, men på ei topp-ti-liste hører den ikke helt hjemme, synes Garfors.

Ifølge NYT åpner det i år flere storslåtte hoteller i byen og en oppgradering på Changi flyplassen skal gjøre det enklere å reise blant annet ved ansiktsgjenkjenning.

8. O'Higgins, Chile

− Naturperler på rekke og rad. NY Times har fokusert mye på spektakulær natur i år. Det liker vi nordmenn. Prisverdig at de drar frem en annen region enn Patagonia og området rundt i sør. Chile er et spennende reisemål, og regionen O'Higgins kan kombineres med storbyferie i Santiago, som virkelig er en «up and coming»-by, mener Garfors.

Ruta de los Abastos ble ifølge NYT etablert på tampen av fjoråret og er en satsing for å fremme lokale mattradisjoner og lokale vinbønder.

Fjelltoppen og isbreen Balmaceda ligger i Bernardo O’Higgins nasjonalpark og er vel verdt et besøk sammen med alle de kulinariske opplevelse i den chilenske regionen O’Higgins. Foto: Shutterstock

9. Ladakh, India

– Nord-India er magisk og blant regionene som færrest har sett i landet. Her gjelder det å unngå høydesyke, slik at en kan innhalere de majestetiske inntrykkene i den ville og vakre fjellheimen. Denne er innovativ, sier han.

10. Genève, Sveits

– Kanskje den kjedeligste byen i Sveits – og den dyreste! Den er et bra utgangspunkt for turer til Alpene, ellers er det lite å slå i bordet med. Gode restauranter, men det finner en også i mange andre europeiske byer, sier globetrotteren.

Avisen trekker frem det nye CERN-besøkssenteret som grunn til å besøke Genève. Partikkelakseleratoren har vært vanskelig å få besøkt for vanlige dødelige, men i det nye familievennlige senteret Cern Science Gateway kan en både leke seg og lære om universets begynnelse.

Kilde: New York Times Travel