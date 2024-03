– En del av feriene våre er blant det minst klimavennlige vi som enkeltmennesker gjør, sier Trygve Sunde Kolderup.

Kolderup har skrevet boken «Reis bedre – en guide til større inntrykk med mindre avtrykk».

– Vi må reise bedre. Hvis ikke, får veldig mange av oss et klimaavtrykk som er altfor stort utover det vi kan ha for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Han har reist mye – og vil gjerne fortsette med det. Men han har innsett at han må reise på en helt annen måte nå enn før.

Sist han var på en jobbreise i Roma, fløy han ned og tok toget hjem igjen. Det ble en mye lengre reise. Men det var verdt det, ifølge han.

– Klimaavtrykket blir en god del mindre ved å velge annen transport enn fly. Vi flyr altfor mye, både på ferie og i jobb. Mye av reisevirksomheten vår har en stor negativ klimakostnad og belaster lokalsamfunn på en dårlig måte, mener Kolderup.

Vi kan reise smartere

I dag har hver av oss et årlig klimaavtrykk på rundt 12 tonn. Av disse er rundt tre tonn knyttet til kjøp av varer og tjenester til eget bruk. Jobb- og feriereiser er en del av det.

For å nå klimamålene må rundt tre tonn kuttes av hver og en av oss innen 2030. Om det er mulig, gjenstår å se, men Kolderup sier at det i alle fall lar seg gjøre å ta smarte grep.

– Vi må reise mindre med fly. Heldigvis er det mulig å få veldig mange fine opplevelser selv om vi reiser litt annerledes enn mange av oss gjør nå, sier han.

Han deler sine tips litt lenger ned i saken.

– Kortreist er det beste tipset

Borgar Aamaas er forsker ved Cicero og har bakgrunn innen meteorologi og klima.

Hans beste råd for å reise mer miljøvennlig er å gjøre reisen kortreist.

– Finn et spennende reisemål som ikke krever en altfor lang reisevei. Alternativet er å samle opp flere turer i én. Det vil si at når man først flyr, ta et lengre opphold og vent lenger til neste gang du reiser, skriver Aamaas i en e-post.

Skal du først fly, mener Aamaas det er lurt å finne en reiserute som er mest mulig direkte – med færrest mulig mellomlandinger.

– Det er også forskjeller på flyselskap. Velg gjerne et selskap som flyr moderne fly og med effektivt drift. Det reduserer også utslippene, sier han.

I fjor delte Aamaas noen reiseråd med forskning.no der han svarte på om det er mulig å gjøre flyreisen litt bedre for klimaet.

Aamaas mener det aller beste for klimaet er å la være å reise. Men hvis en først skal reise, kan man forsøke å endre transportmåten eller redusere utslippsmåte. To av hans råd for å redusere utslipp er å velge et fullt fly og å fly økonomiklasse.

– Klimagassutslippene pr. person er mindre i et fullstappet fly fordi det er flere passasjerer å fordele utslippene mellom. Flyet vil bruke noe mer drivstoff fordi det er tyngre, men det er mer effektivt med et fullt fly enn et halvtomt fly, sier han.

Og fortsetter:

– Setene står trangere på økonomi enn business, slik at det er plass til flere passasjerer på flyet hvis alt var økonomiklasse. Dermed er det flere passasjerer å dele utslippene på og mindre utslipp pr. person.

Biodrivstoff på fly – en løsning?

Det er fremdeles langt igjen til målet om grønnere luftfart. Og selv om biodrivstoff kan være en mer miljøvennlig løsning, er det for lite av det. Etterspørselen er også for høy.

– Men det er likevel bedre å betale for biodrivstoff enn å betale for klimakompensasjon, mener Kolderup.

Både SAS og Norwegian tilbyr kjøp av biodrivstoff. Det betyr at du kan velge en billett der en legger inn biodrivstoff på deler av ruten. Det er ikke sikkert drivstoffet brukes på akkurat den ruten, men det skal gå til konkrete ruter.

Et lite regnestykke: Tog vs. fly

Kolderup har testet tog for fly på den populære reiseruten Oslo-Stockholm:

Togturen var mye vanskeligere å bestille enn flyturen, men var langt billigere.

Toget kostet 537 kroner mindre enn de to flytogene mellom de nordiske flyplassene til sammen.

Tidsmessig tok det 5 timer og 50 minutter med tog, mens han klokket inn på 3 timer og 34 minutter med fly.

Prisen for flyreisen pluss flytog endte på 1246 kroner.

Klimaavtrykket viser gigantiske forskjeller: Togets 6 kilo co₂-ekvivalenter mot flyets 56 kilo co₂ ekvivalenter.

Tog til klassiske reisemål Vis mer ↓ Skal du ta toget til klassiske reisemål i Europa, tar det riktignok tid og krever en god del planlegging. – Togalternativet gir mulighet for stopp i mange spennende byer og mange opplevelser underveis, så selv om det tar lengre tid, kan det også gi mer til reisen, sier Kolderup. Han har beregnet hvor lang tid det tar å toge til noen populære storbyer: Oslo–Berlin: 16 timer

Oslo–Paris: 31 timer

Oslo–Nice: 34 timer

Oslo–Barcelona: 40 timer

Kolderups tre råd for å reise bedre:

1. Fly mindre og ta tog eller buss hvis det lar seg gjøre

– Meld deg inn i gruppen «Togferie» på Facebook og be om råd til reisen din der.

– Er det vanskelig å ta toget begge veier til varmere strøk i Europa om sommeren, kan du vurdere å ta det én vei. Togturen er en helt annerledes reise og en mulighet for masse opplevelser underveis.

2. Reis utenfor høysesong

– Reis til steder som ikke er under press fra mange turister. Alpene er for eksempel et fantastisk reisemål om sommeren. Der er høysesongen om vinteren, mens det i den første delen av sommerferien er utrolig fint å reise. Tenk utenfor de mest populære reisemålene. Skal du reise langt, bli lenge hvis det er mulig.

3. Husk at vi er privilegerte

– Vi er privilegerte som har ferie og feriebudsjett og kan planlegge ut fra det. Støtt folk som forsøker å gjøre noe bra, se etter overnattingssteder som gjør noe usedvanlig og tenker på klima, finn spisesteder som gjør noe ekstra for folk – det finnes overalt. Vær bevisst når du bruker feriepengene dine.