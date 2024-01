Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsker å gi offentligheten bedre tilgang til informasjon om hvem som eier aksjer i Norge. Det er et tiltak som bør få bred politisk støtte.

Vestre sier til Dagens Næringsliv at fjorårets aksjeskandaler er en av årsakene til at han setter i gang et arbeid med mer åpenhet.

Tilgang til aksjonærregistre, og ikke minst hvor hurtig disse registrene oppdateres, er viktige momenter dersom en faktisk skal få til økt åpenhet rundt aksjehandler.

Ved hjelp av ny it-teknologi skifter aksjer hender i stort tempo. Det gjøres i snitt flere hundre tusen aksjehandler hver eneste dag ved Oslo Børs. Verdier for milliarder skifter eiere hver dag.

Behovet for lettere tilgang til og økt offentlig innsyn i hvem som kjøper og selger aksjer, er det derfor utvilsomt behov for.

Det ble illustrert gjennom to av fjorårets mest omtalte saker. Aksjehandlene til ektefellene til Erna Solberg og Anniken Huitfeldt fikk stor og berettiga oppmerksomhet og førte til innstramming i regelverket for aksjehandel for sentrale politikere og deres nærmeste.

Aksjehandlene til Solbergs ektemann Sindre Finnes kom for dagen som følge av avsløringer gjort av media og spesielt økonomi-nettstedet E24.

Vestre sier nå at han har som mål å få til endringer som skal gjøre det enklere for journalister gjennom påloggingstjenester å få tilgang til informasjon.

Men mer innsyn og åpenhet er viktige for flere enn media.

Ifølge næringsministeren er det i dag rundt 900.000 nordmenn som eier aksjer. Det å spare i enkeltaksjer eller aksjefond er en mulighet stadig flere benytter seg av.

Tilgang på riktig informasjon er helt avgjørende for alle de som er i dette markedet.

Næringsdepartementet har tall som indikerer at rundt 100.000 selskaper ikke har registrert konserntilknytning i Enhetsregisteret. Det gjør at det er svært vanskelig for offentligheten å vite hvilke selskaper som hører sammen i konserner.

Noe som igjen kan være med å bestemme verdien på disse selskapene.

Vestre lover at det i løpet av våren vil bli foreslått endringer i regelverket som styrker rapporteringsplikten om konsernforhold.

Børsen er på mange måte kapitalismens vugge. Her fødes, og dør, selskaper som skaper store verdier og mange arbeidsplasser.

Det er en markedsplass hvor bedriftene kan hente penger for å vokse, men det er også en markedsplass for raske klipp og lettjente penger.

Her opererer alt fra store profesjonelle investorer til en rekke småsparere. Forutsetningene for å lykkes er ganske så forskjellige.

For at dette skal fungere for alle parter er behovet stort for reguleringer, innsyn og offentlighet rundt det som skjer.

I lys av det er de tiltakene næringsministeren nå varsler et skritt i riktig retning.