Au pair-ordningen avvikles, og det skjer med umiddelbar virkning. Overraskende er det ikke. Det rare er heller at det ikke har skjedd før.

Det har lenge vært klart at det er flertall i Stortinget for å avvikle ordningen, og den har fått stadig færre sterke forsvarere.

Årsaken til at ordningen har bestått så lenge er snarere at ingen har prioritert å gjøre noe med den. Savnet kommer neppe heller til å bli særlig stort.

Au pair-ordningen var opprinnelig en ordning som skulle bidra til kulturutveksling. Unge mennesker – i all hovedsak unge kvinner, har med denne ordningen fått en mulighet til å bo og arbeide i Norge mot å yte hjelp til vertsfamilien.

Det er ikke tvil om at dette har vært til gjensidig nytte og glede for mange, selv om det også finnes eksempler på at au pairer også har blitt grovt utnyttet i slavelignende forhold.

Likevel er det ikke vanskelig å være enig med stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) når han sier at dette er en ordning fra en annen tid.

Kulturutvekslingsaspektet ved ordningen har gradvis blitt utvannet. I stadig større grad har dette blitt en måte for å skaffe seg billig arbeidskraft i hjemmet. På grunn av kulturutvekslingsformålet omfattes ikke au pairer av de samme rettigheter som ordinære arbeidstakere når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Når det er slik Gucci-feminisme som skal forsvare au pair-ordningen, så er det ikke rart at det blir satt sluttstrek nå.

Siden au pairen bor i vertsfamilien, blir grensene mellom arbeid og fritid uklare.

Og selv om det har vært få tilfeller av grovt misbruk, er det en kjensgjerning at det har vært vanskelig å kontrollere om vilkårene for ordningen har blitt overholdt. I seg selv er det et argument for avvikling.

Det er mer enn ti år siden Senterpartiet foreslo å skrote ordningen. Dette skjedde etter år med kritikk og avsløringer om misbruk, mellom annet i NRK Brennpunkts «Herskap og tenarar». LO har også presset på for å få slutt på en ordning som bidrar til sosial dumping.

Knapt 6.000 i måneden pluss kost og losji for 30 timers arbeidsuke kan knapt kalles anstendige vilkår, om det faktisk er behovet for hushjelp som er driveren. Og nettopp det var tilfelle slo også en Fafo-rapport fast i 2009.

Den gang fikk ikke Senterpartiet med seg Arbeiderpartiet på skroting. I Hurdalsplattformen etter valget i 2021, var det imidlertid målet om avvikling klart.

Noen argumenterer for at au pair-ordningen er et viktig likestillingstiltak. Hjelp i hjemmet frir norske småbarnsfamilier fra tidsklemma og sørger for at kvinner kan ta ansvarsfulle stillinger i næringslivet.

