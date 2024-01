Noen mener det er underlig at ålesundere hvert år feirer bybrannen som herjet i 1904. Da har de ikke skjønt poenget. Det er ikke katastrofen som feires, men byen som oppsto fra asken. Markeringene bidrar til å styrke innbyggernes kunnskap om, og tilhørighet til byen.

Kvart på to natt til 23. januar i 1904 gikk brannalarmen. Kort tid etter sto fabrikken i Nedre Strandgate, som drev med produksjon av hermetisk fiskemat, i full fyr. Det var sørvestlig storm med orkan i kasta, og brannen spredte seg fort. I kveld er det nøyaktig 120 år siden det skjedde.

Brannen raste i 15 timer, og førte til at ett menneske omkom, 850 hus brant ned og 10.000 mennesker ble husløse. Ei av historiene som fortsetter å fascinere handler om Waldehuset, og Anders Nord som nekta å flykte fra flammene.

I helga har det vært flere arrangement for å markere byens historie. Det starta med et spektakulært lyd- og lysshow i Brosundet fredag, og fortsatte med ulike aktiviteter lørdag. På Jugendstilsenteret var det mange barn som laget sine egne flammelykter, og fikk tatt turen med Tidsmaskinen. Ved å formidle historien på ulike måter, kan unge og eldre, også i kommuner utenfor Ålesund, bli kjent med byen sin på nye måter.

På Dronning Sonjas plass bidro brannvesenet til å skape forståelse for brannsikkerhet. De viste fram biler og utstyr, og lot barna få hilse på den populære figuren Bjørnis. En undersøkelse som ble gjennomført for noen år siden, viste at bybrannen i Ålesund fortsatt påvirker folks holdninger til brannsikkerhet.

Det er finnes mange jugendstilhus i andre norske byer, som for eksempel Oslo og Trondheim. Det spesielle med Ålesund er den sterke konsentrasjonene av hus i jugendstil innenfor et avgrenset område, og årsaken er nettopp bybrannen. Da byen skulle gjenreises, hentet de norsk arkitektene og byggherrene sin inspirasjon fra det som den gang var trenden innen europeisk arkitektur. Det tok rundt tre år å reise byen fra asken. Det ble ikke brukt standardtegninger. Hvert enkelt bygg fikk sin utforming, og det har gjort jugendbyen spesielt interessant for turister. Det viktigste er likevel at det er en god by å bo og leve i.

Ålesund er hovedstaden på Sunnmøre. Ved å dele fortellingen om bybrannen, om motgang, gjenoppbygging og samhørighet, kan man skape en dypere forståelse for byens utvikling og historie. Det kan dessuten øke engasjementet for å verne om byens særpreg.