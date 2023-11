Fylkeskommunen er i gang med en opprydding etter avsløringen rundt selskapet Fylkeshuset AS og kjøpet av selskapet R8Me.

En fersk rapport fra konsulentselskapet Deloitte viser at ryddejobben langt fra er ferdig. Rapporten viser at fylket sitter med eierandeler i mer enn 50 større og mindre selskaper rundt i fylket.

Den viser også at fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne i foruroligende liten grad har hatt kontroll med sine egne investeringer.

Det har manglet innkallinger og papirer til generalforsamlinger. En har ikke hatt oversikt over når det skulle gjennomføres eiermøter, og det har ikke blitt protokollført hvem fra fylket som har deltatt på eiermøter og generalforsamlinger.

Listen over forsømmelser er lang.

Nå lover både politikere og den administrative ledelsen bot og bedring.

Fylkeskommunen skal, ved siden av å drive de videregående skolene, fylkesvegene og kollektivtrafikken, være det som omtales som en regional utviklingsaktør.

Hva som ligger i dette begrepet er ikke akkurat glassklart, men det ligger en ambisjon om å bistå i nærings- og samfunnsutvikling på en måte som tjener fylket som helhet.

Dette ser ut til å ha ført til at en i stedet for å gi ulike typer former for tilskudd til rekken av selskaper en har ønsket å støtte, så har en valgt å gå inn på eiersiden.

Dette har etter hvert fått et omfang som gjør at det ser ut som at en har mistet kontrollen.

At det har skjedd er kanskje ikke rart når en ser hvilke konglomerat av selskaper fylket er medeier i. Det er alt fra oppstartsselskaper innen havbruk, lobbyselskaper som skal realisere veg og bruprosjekt, til diverse selskaper som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og næring.

Nå forsøker fylket gi bort selskaper til kommunene der det er mulig. 12 selskaper er satt på en egen overvåkingsliste og i noen selskaper forsøker en å selge seg ut.

At det nå startes en opprydding er bra. Det er på høy tid da det åpenbart er behov for å redusere kraftig tallet på selskaper fylket sitter som medeiere i.

At betydelige beløp er gått tapt på disse kjøpene er ikke uventet. Målet med oppkjøpene har ikke vært å tjene gode penger, men å forsøke bidra til knoppskyting og bistå med at det en anså som viktige oppgaver ble ivaretatt.

Men at penger går tapt i selskaper der en selv ser ut til å ha slurvet kraftig med eierstyringen, bør bekymre både administrasjonen og fylkespolitikerne.