FNs 28. klimatoppmøte er i gang i oljestaten Dubai. Norge stiller på møtet med både statsministeren, klimaministeren og utviklingsministeren.

For første gang har Norge også åpnet for at en egen næringslivsdelegasjon er med på møtet. Toppsjefene i både Aker og Equinor er nå på plass i Dubai.

Olje-Norge er altså tungt representert blant oljesjeikene i De forente arabiske emirater. De har sine grunner til det.

Under toppmøtet i Glasgow for to år siden kom det for første gang inn en formulering om fossil energi i slutterklæringen. Der ble det satt et mål om å «fase ned» kull.

En av de viktigste, og mest kontroversielle sakene på møtet i Dubai, er om det også skal settes en dato for å «fase ned» olje- og gassproduksjonen.

Her stiller Norge seg skulder ved skulder med andre store olje- og gassproduserende land, og sier nei.

Mange har merket seg at den norske regjeringen på den ene siden har skjerpet våre ambisjoner om klimakutt, samtidig som vil leter etter olje og gass i nye områder.

Om en velger å kalle det dobbeltmoral, eller som Jonas Gahr Støre sier til E24, «vi har en aktiv politikk for å få opp fornybar energi som etter hvert vil ta ned etterspørselen etter fossil energi» er opp til øynene som ser.

Å hevde at Norge her går foran for å få ned utslippene, er i hvert fall å dra det langt.

Bak oss har vi de varmeste 12 månedene kloden noen gang har opplevd. De to neste ukene skal deltakere fra hele verden forsøke finne svar på hvordan en skal stoppe denne globale oppvarmingen.

Det er ikke første gang. Hvert år arrangerer FN et klimatoppmøte i slutten av året. I 2015 ble en historisk avtale signert på toppmøtet i Paris. Avtalen forplikter alle FN-land til å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1.5 grader.

Vi er ikke i nærheten av å nå det målet. Mange klimaforskere peker på at en egentlig kan gi opp håpet om å klare og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Til det er utslippene i dag altfor store.

Under møtet i Dubai skal en også forsøke få på plass finansieringsordninger for å kunne reparere de skadene en ser kommer som følge av store skogbranner, orkaner og voldsomme nedbørsmengder forårsaket av klimaendringene.

Det illustrerer hvor vi har kommet og hvilke problemer klimaendringene kan påføre oss i årene som kommer.

Årets «Cop28» blir ledet av Sultan Al-Jaber, sjefen for Emiratenes nasjonale olje- og gass-selskap. Det er lite som tyder på at olje- og gassindustrien har mye å frykte fra årets klimatoppmøte.

Dessverre er det også lite som tyder på at dette møter bringer oss noe særlig nærmere en løsning på klimakrisen.