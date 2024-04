I kampen om å tiltrekke seg innbyggere og arbeidskraft, er attraktive byer et konkurransefortrinn. På sørsida av Ålesund sentrum planlegges en ny bydel med boliger, havnepromenade, uteservering, grøntarealer og sittesoner utendørs, som vil gjøre byen enda mer attraktiv. For å kunne realisere planen, er det behov for å flytte cruisehavna, helt eller delvis, bort fra sentrum. Det pågår nå et utredningsarbeid for å se på om det er mulig å forene hensynet til både cruisevirksomhet og byutvikling.

Anders Pedersen, daglig leder i Fjordlaks, har lansert plan om en cruisekai i forlengelse av Fjordlaks sitt anlegg i Fjordgata. Her kan det bli plass til to større cruiseskip, samt mindre passasjerbåter. Dette er et glimrende initiativ, som fortjener å bli utredet. Pedersen ser også for seg en «highline»-sti som kan binde sammen cruiseterminalen i nord og Molovegen, og skape en ny attraksjon.

Dette er god byutvikling. Det samme er opprusting av byromma, som bidrar til å skape flere sosiale møteplasser.

Nylig presenterte Ålesund kommune et forprosjekt som viser hvordan St. Olavs plass, Korsatunnelen og Harald Torsviks plass kan oppgraderes. Skissene tyder på at dette kan bli veldig bra. Tomme og upersonlige byrom, hvor folk i dag passerer hverandre i stillhet, kan omskapes til inspirerende møteplasser.

De fleste husker den oppheita debatten om tømmerstokkene, som var et forsøk på å teste ut hvordan de nye byromma skulle utformes. Prosjektet skulle engasjere folk til å si sin mening, og engasjement ble det. Mangelen på informasjon i forkant, skapte grobunn for både misforståelser og misnøye. Det bør man lære av, for tanken bak var god: Å utvikle byen i samspill med innbyggerne.

Oppgraderinga av Korsatunnelen, St. Olavs plass og Harald Torsviks plass kan gi byen et nytt løft som kan øke både trivsel og tilhørighet. Korsegata har fått betydelig oppgradering i forbindelse med bygging av nytt kollektivknutepunkt.

Nettopp de uformelle og inkluderende møteplassene ble i mange år etterlyst i Ålesund. Mangelen ble gitt som forklaring på at det var vanskelig å bli kjent med folk, og finne seg til rette i byen. Mye positivt har skjedd de siste åra.

Byparken i Ålesund er et godt eksempel. Parken er blitt en grønn oase som blir mye brukt av både unge og eldre. På leikeplassen kan barna klatre og utforske ulike apparat, mens voksne kan slå av en prat. Leikeplassen er blitt en populær møteplass hvor barnefamilier fra ulike kulturer kan bli kjent med hverandre. Det er inkludering i praksis.

Det er bare Ålesund som kan bli det urbane tyngdepunktet mellom Bergen og Trondheim som denne regionen trenger. Folk må trives, for å bosette seg her. Byutvikling er også viktig for å kunne tiltrekke seg dem som vil bidra til å skape nye arbeidsplasser.