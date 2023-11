Mange ble skremt da det oppsto masseslagsmål på en butikk på Moa fredag. Videoopptak viser unge menn som gyver løs på hverandre, roper og slår. Slåsskamper har foregått til alle tider, men denne hendelsen representerer noe nytt. Det er viktig at politiet finner ut hvem som står bak, hvorfor det skjedde, og hva som kan gjøres for at noe lignende ikke skjer igjen. Alle fakta må på bordet.

I løpet av helga er Sunnmørsposten blitt kritisert for å skrive at det var personer av utenlandsk opprinnelse som var involvert i slagsmålet. Det blir pekt på at dette begrepet er diskriminerende, rasistisk og kan bidra til fremmedfrykt. Vi mener tvert om at åpenhet om relevante forhold er viktig for å unngå ryktespredning og falske påstander.

Begrepet «av utenlandsk opprinnelse» betyr mennesker med bakgrunn utenfor Norge. Det er en betegnelse som rommer så mange, at det ikke er fare for at en spesiell gruppe mennesker blir identifisert. Rasisme handler om å nedvurdere og forskjellsbehandle andre mennesker på bakgrunn av rase, eller etnisk bakgrunn. Det er viktig å bekjempe alle former for rasisme, og behandle alle mennesker som likeverdige.

Det betyr også at alle mennesker må stilles til ansvar for sine handlinger.

Den siste tiden har ungdomsvolden økt over hele landet. Flere i politiet har pekt på at når svenskene ruster opp sin politiberedskap, kan mye av gjengkriminaliteten, med røtter i utlandet, flytte seg til Norge. Det er også blitt pekt på at ungdom med bakgrunn i kulturer hvor det er gjengen, familien eller klanen som gir status og trygghet, kan oppleve kulturkollisjoner i et åpent, tillitsbasert samfunn. Politiet kan bli betraktet som en fiende, og ikke som en hjelper. Denne kulturkonflikten er viktig å forstå, for å kunne få til god integrering.

Hva som er årsaken til episoden på Moa, skal vi ikke spekulere i, bare sørge for at alle fakta kommer fram.

Vi ønsker et samfunn som er trygt for alle. Det er mange dyktige, lovlydige mennesker fra andre kulturer i vår region, som gjør en fantastisk innsats på sjukeheimer, restauranter, i næringslivet og transportsektoren for å holde samfunnet i gang. Vi hadde ikke klart oss uten. Ingen skal lastes for andres handlinger.

Å bidra til at kriminelle gjenger ikke får fotfeste i vår region, er i alles interesse.