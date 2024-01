Ålesund kommune kan ikke bruke mer penger enn den har, og må kutte. Nå kommer kommunedirektørens forslag til hvor det kan kuttes.

Det er ikke bare lista som er lang som et vondt år.

Dette kan også bli starten på et vondt år. For å kutte uten at det svir, det er ikke mulig. Spørsmålet er bare hvem som får svi mest.

Kommunedirektørens kuttliste er det første svaret på hvordan politikernes budsjettvedtak fra før jul kan settes ut i livet. I det vedtaket avviste det politiske flertallet blant annet forslaget om økt eiendomsskatt.

Det gjorde et allerede stramt budsjett enda strammere.

Dette handler likevel ikke bare om å dekke inn de 60 millionene i tapte inntekter det gir. Kommunen hadde fra før store økonomiske utfordringer som krever en skarpslipt sparekniv. Summen av innsparinger i kuttlista beløper seg til rundt 100 millioner.

Det er neppe nok.

Noen av kuttforslagene fra kommunedirektøren er et direkte svar på det politikerne bad om. Så når du må fram med broddene på speilblanke veier, så er det en direkte konsekvens av at politikerne vil bruke mindre på strøsand og salt. Andre forslag kan ligne på reine politiske snubletråder.

Å spare 50.000 på å droppe kranse-seremonien på frigjøringsdagen er ett eksempel.

Summen er forsvinnende liten, men symboleffekten er svimlende stor.

Totalt kan kuttlista gi rundt 100 millioner i innsparinger. Mindre vegvedlikehold, redusert sjukefravær – eller friskere ansatte om man vil, redusert bruk av bemanningsbyrå og effektivisering i botjenesten utgjør rundt halvparten av dette.

Lista er imidlertid ikke komplett, verken når det gjelder beløp eller konsekvenser. Omstillingsbehovet er mye større enn det kommunen klarer å løse bare gjennom denne kuttlista.

For både ansatte og de som har forventninger til kommunens tjenester er dette derfor trolig bare starten. Mye fordi en rekke store omstillingsprosjekt står midt i løypa, langt fra målgang. Særlig gjelder dette for de kommunale helsetjenestene. Her gjenstår det å se både hva innsparingen og konsekvensene blir.

En ting er sikkert. Denne lista blir ikke vedtatt slik den foreligger. I neste uke skal den eltes av hovedutvalgene før den havner på formannskapets bord uka etter. Før den tid er mange forslag tatt av menyen. Flere politikere brenner også for en helt annen kost, og vil ha en mer detaljert meny å velge i før de bestemmer seg.

Men det haster å komme i gang.

Budsjettet ble vedtatt før jul. Nå handler det om å få tingene gjort. At kutt kommer til å bli smertefulle, burde ikke overraske noen. Om ikke annet så viser kommunedirektørens liste akkurat det.