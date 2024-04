Aas Mek. Verksted AS på Vestnes leverte torsdag sitt 39. nybygg til brønnbåtrederiet Sølvtrans AS i Ålesund, går det fram av ei pressemelding. «Ronja Vita» heter brønnbåten, er nesten 77 meter lang og av verftets eget design. Brønnvolumet er på 3.000 kvadratmeter fordelt på to fisketanker.

Den nye båten er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutvikla og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.