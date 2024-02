– Slik jeg ser det er det helt uaktuelt for oss å være med på at SV og Rødt skal være med å danne flertall for den nye kvotemeldingen.

Det er beskjeden fra Senterpartiets Geir Inge Lien.

Den omstridte kvotemeldingen ligger nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. Planen er å få på plass et vedtak i løpet av april.

Stridens kjerne er flytting av kvoter fra den havgående flåten til det som heter åpen gruppe. Det vil si de minste kystbåtene. Ofte omtalt som sjarkflåten.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth møtte tirsdag havfiskeflåten under årsmøtet til Fiskebåt. Der ble hun i klartekst fortalt hva havfiskerederne mener om dette grepet.

Og havfiskeflåten får full støtte fra Sps Geir Inge Lien.

Lien vet at mer kvoter til sjarkflåten har full støtte både hos SV og Rødt. Sammen med Ap og Senterpartiet har de flertall alene.

Derfor krever Lien at en starter forhandlinger med de borgerlige partiene.

– Jeg forventer at vi går til borgerlig side og sikrer flertall for kvotemeldingen. Et slikt forlik vil sikre stabilitet og forutsigbarhet for næringen. Jeg forventer også at Høyre, Frp og Venstre da er klare for reelle forhandlinger om kvotemeldingen, sier Lien.

Det har alle de tre borgerlige partiene signalisert. Men senest under Fiskebåt sitt årsmøte gjorde de det helt klart at skal de inngå forlik med regjeringspartiene kommer det ikke på tale å flytte kvoter mellom de ulike flåtegruppene.

Det betyr i så tilfelle at det symbolsk viktige grepet som Myrseth har gjort med å øke kvotene til sjarkflåten, ryker dersom regjeringspartiene snur seg mot høyresiden.

– Det jeg er særlig bekymret for i denne sammenhengen er autoline-flåten og de konsekvensene endringene i kvotemeldingen har for dem. Vi er nå i en situasjon der kvotegrunnlaget går ned og da må vi være forsiktige med hva vi gjør. Derfor er mitt mantra i denne saken stabilitet, stabilitet og stabilitet, gjentar Lien.