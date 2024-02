Ved utgangen av tredje kvartal i fjor var verdiene på 64,1 milliarder kroner.

I kvartalsrapporten som ble lagt fram tirsdag, foreslår Aker-styret å betale et utbytte på 15,50 kroner per aksje til aksjonærene. Det tilsvarer en utbetaling på litt over 1,1 milliarder kroner.

Det er Kjell Inge Røkke som er hovedeier i Aker. Han eier om lag to tredeler av aksjene i selskapet og vil motta rundt 780 millioner i utbytte for regnskapsåret 2023, ifølge E24.

Aker-verdiene måles i stor grad av resultatene til oljeselskapet Aker BP, der Aker er største eier med over 21 prosent.