Byrået Peil i Ålesund skal utvikle design, nettside og skiltkonsept for møtepunktet med bibliotek, kulturskole, museum og opera.

– Dette er virkelig et drømmeprosjekt for oss. Å arbeide med arkitekter, interiørarkitekter, kulturarbeidere og ikke minst folk flest som skal bruke Normoria gir oss mye energi. Den skal bli til god design, sier byråleder Kristin Bjånes i Peil.

– I hjertet av Kristiansund tar nå Normoria form. Vi gleder oss til å ønske små og store velkomne til opplevelser og aktiviteter. Peil er den riktige partneren for oss for å finne et designprogram som både skaper oppmerksomhet og gjør nytten slik at folk finner kulturopplevelser og -aktiviteter i det nye møtepunktet på Nordmøre, forteller daglig leder Asgeir Bahre Hansen i Normoria.