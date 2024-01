Finnes innrømmer at han ikke er siviløkonom, og at han selv har benyttet tittelen «ved noen anledninger», skriver avisen.

DN skriver at Finnes har brukt tittelen fra Norges Handelshøyskole siden 1990-tallet, men når avisen ber om å få innsyn i oppgaven hans, svarer skolen at de ikke finner at Finnes har levert siviløkonom-utredningen på NHH.

– I NHHs systemer finner vi ikke at Sindre Finnes har levert siviløkonomutredningen på NHH. For å bli «siviløkonom» (en beskyttet tittel), må utredninger være levert og godkjent, sier mediekontakt Ingrid Aarseth Johannessen til DN.

Finnes viser til at han studerte ved NHH fra 1986 til 1989, men at han ikke leverte oppgaven på siviløkonomstudiet.

– Ved enkelte anledninger har jeg brukt tittelen siviløkonom, noe som er blitt hengende ved. Dette har vært feil av meg, og det beklager jeg. Jeg burde også ha korrigert det de gangene det har vært omtale av dette i pressen, sier Finnes.

Finnes er gift med Høyre-leder Erna Solberg, som sier at hun aldri har trodd at ektemannen var utdannet siviløkonom.