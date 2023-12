Det opplyste operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Roar Fylling, til Sunnmørsposten.

Brannvesenet var på staden i 14-tida.

– Vi har starta kjøling av nærliggande løe, seier Kenneth Solvang-Søvik ved 110-sentralen.

Politiet skriv i ei melding på X klokka 14.45 at det er ein person som det ikkje er gjort rede for i samband med brannen.

Ifølge VG er pårørende orientert.

Brukte ferje og ambulansebåt

Politiet skriv også at brannvesenet nå har kontroll på brannen. Det er ikkje fare for spredning. Politiet er på staden og gjer undersøkingar.

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya blei innstilt for å frakte personell over til øya, og ein ambulansebåt er i bruk frå Larsnes for å få politi og brannpersonell over. Ferja skal vere tilbake i ordinær rute frå klokka 14.35.

Verkar å vere umuleg å berge

Sunnmørsposten har snakka med Sondre Bringsvor som er på staden. Han seier at det tok til å brenne i 13-tida. Lokalt brannvern har vore på staden og forsøkt å sløkke, men huset verker å vere umuleg å berge, seier han til Sunnmørsposten i 14-tida.

Han anslår at næraste bustadhus er om lag 100-200 meter unna, det er ei løe like ved huset