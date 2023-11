Under overskriften « Styr unna » presenterte Forbrukerrådet mandag resultatene fra tannkremtesten. Tilsetningsstoffet titandioksid, som er forbudt å bruke i matvarer, ble blant annet funnet i kjente tannkremer som Sensodyne, Solidox og Jordan, samt i barnetannkremene Bamse, Peppa Gris og Flux 6 +.

Tjenesteansvarlig for tester i Forbrukerrådet, seniorrådgiver Elin Vestrum, sier til NTB at det er ekstremt mange som har lest saken og sett på testen siden den ble lagt ut mandag.

– Vi har også fått henvendelser fra overraskede forbrukere som sier de nå føler at de må bytte ut favoritt-tannkremen sin, sier Vestrum.

Faser ut stoffet

Vestrum sier flere tannkremprodusenter har sagt at de nå skal fase ut titandioksid fra produktene sine.

Kommunikasjonssjef i Orkla Health, Elin Reitan, sier til NRK at titandioksidet i deres tannkremer blir brukt i produkter for voksne og at de er helt trygge, da mengden som blir brukt i ikke har den bekymringsfulle effekten som EFSA viser til i sin studie.

– Men fordi ingrediensen er omdiskutert, jobber vi med å finne erstatningsstoff til titandioksid i de produktene vi bruker det, slik at forbrukerne skal slippe å kjenne på en usikkerhet når de ser ingredienslista, sier Reitan.

Også i Paracet og solkrem

Tilsetningsstoffet titandioksid brukes blant annet for å gi hvit farge til produkter som maling, papir og tannkrem.

Det har ifølge Forbrukerrådet vært brukt i matvarer som godteri, glasur, kake, dressing og tyggis. I 2021 konkluderte EUs mattrygghetsorgan, EFSA, med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat. Årsaken er at stoffet mistenkes å være gentoksisk og kreftfremkallende, så stoffet ble derfor forbudt i mat, men ikke i produkter som legemidler, solkrem – og tannkrem. Det bekymrer Forbrukerrådet.

– Vi er bekymret for den totale mengden av skadelige stoffer som de mest sårbare, nemlig barn og unge, får i seg fra produkter de bruker daglig. Vi mener stoffer som er mistenkt helseskadelige må reguleres strengere enn i dag, sier Vestrum.

Seniorforsker Berit Granum ved Folkehelseinstituttets avdeling for kjemikalietoksikologi sier til NRK at det er trygt å smøre titandioksid på huden via kosmetiske produkter, siden titandioksid ikke blir tatt opp gjennom hud.

– Om det ikke kommer inn i kroppen, er det ikke helsefarlig. Når det kommer til inhalasjon og oralt inntak, kan titandioksid gi enkelte negative helseeffekter, sier Granum til NRK.