Butikksjef Joachim Nelvik hos brillebutikken Specsavers sier til Sunnmørsposten at fem-seks personer var i slåsskamp inne i butikken.

– Én person så tilsynelatende bevisstløs ut og ble hentet av ambulanse.

De stenger nå butikken.

– Vi har en del materielle skader, både stoler, briller og et skap.

Først var det to personer inne i butikken.

– De var rolige, før de plutselig begynte å rope til hverandre og gikk til angrep på hverandre inne i butikken.

De to ansatte har fått seg en veldig støkk, legger butikksjefen til.

Butikksjef Joachim Nelvik. Foto: Line Helgesen

Dette har skjedd

Politiet rykket fredag ut til Amfi Moa etter melding om slagsmål, skrev de klokka 17.32 på X.

– Situasjonen er uoversiktlig og det er flere personer involvert, skrev politiet.

– Vi er nå framme på stedet, patruljen prøver å skaffe seg oversikt, sa operasjonsleder Roar Fylling til Sunnmørsposten klokka 17.42.

– Det skal dreie seg om 15-20 involverte personer, trolig ungdommer.

Politiet, vektere og ambulanse jobbet da med å få kontroll over situasjonen.

– Det er avstengt et område på Moa Syd, sa senterleder Anne Mari Rødal Kleppe til Sunnmørsposten kort tid etter.

Klokka 18.37 sa operasjonsleder Fylling at én butikk ble stengt etter hendelsen.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen. Det er to stykker som er sendt til legevakt for undersøkelse. Noen har blitt bortvist fra kjøpesenteret fram til lørdag, sier Fylling.

– Noen personer blir innbrakt til politistasjonen, ingen er siktet eller har klar mistanke mot seg ennå, det har vi ikke oversikt over på nåværende tidspunkt.