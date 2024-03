– Vi deltok i auksjonen med mål om å vinne på et prisnivå der vi kunne utviklet et godt og lønnsomt havvindprosjekt. Nå viser resultatet av auksjonen at en annen aktør har et lavere bud enn oss og det må vi akseptere, sier konserndirektør Pål Eitrheim i Equinor til NTB.

Han legger til at de nå retter blikket mot nye havvindmuligheter på norsk sokkel, og at de gratulerer Ventyr med tildelingen.

Belgisk-nederlandske Ventyr ble bekreftet som vinner av auksjonen onsdag. Fire aktører var forhåndsgodkjent til å delta, men regjeringen opplyser i sin pressemelding at det kun var to som deltok til slutt.