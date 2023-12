IMAGE DISTRIBUTED FOR DOCTORS WITHOUT BORDERS/MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF)-USA – Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) staff speak out about the war in Gaza on Wednesday, Dec. 6, 2023 in New York. MSF has delivered medical aid in many high-intensity conflicts over more than 50 years, yet rarely has the international medical humanitarian organization encountered such a catastrophic combination of escalating humanitarian and medical needs. Four MSF colleagues have been killed.( Medarbeidere i Leger Uten Grenser (MSF) i New York demonstrerer mot Gaza-krigen. Organisasjonen mener at FNs sikkerhetsråds manglende evne til å jobbe fram en stans i krigshandlingene på Gazastripen gjør dem medskyldige til blodbadet der. Foto: Sara Kerens / AP Images for Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) / NTB