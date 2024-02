– Jeg forstår at i en så alvorlig situasjon med en så dramatisk krig på vårt kontinent, at mange er redde og markerer det. Men jeg synes ofte det blir en litt for stor automatikk i å si at «nå er det krig, så hvor blir den neste krigen»? Og det mener jeg er feil måte å lese historien på, sier Støre til Klassekampen.

Han er heller ikke enig i spådommen om at om Ukraina taper krigen så vil Russland se seg om etter et nytt offer.

– Det er en altfor enkel vurdering av historien, og jeg går ikke god for den, sier Støre og legger til:

– Ukraina-krigen har en helt spesiell opprinnelse i forholdet mellom Russland og Ukraina, i president Putins etter min mening helt feilaktige lesing av historien og dette utålelige argumentet om at Ukraina nærmest ikke eksisterer.

Støre sier videre at han mener «Russlands lyst til å gå til krig mot et Nato-land er lav».

– Det er viktig å si til nordmenn at de ikke skal være redde for at det skal bli krig i Norge. Vi er medlem av Nato, har et forsvar som følger med, og ser ikke tegn på vår grense som skal gjøre folk urolige.