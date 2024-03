Knivstikking i Halden

En mann er pågrepet etter en knivstikking i Halden natt til torsdag. Ifølge politiet foregikk hendelsen i det de omtaler som et «belastet miljø».

Mannen som ble knivstukket, er oppegående og er kjørt til sykehus. Begge involverte er i 30-årene, og det er ikke meldt om flere involverte i knivstikkingen.

To funnet døde etter brokollaps

To omkomne etter brokollapsen i byen Baltimore i USA, er hentet opp av vannet. Til sammen er tre personer bekreftet døde etter ulykken. Dykkere fant de to mennene, som var 26 og 35 år gamle, i en pickup på drøyt sju meters dyp nær hovedspennet til den kollapsede broen, opplyser Roland L. Butler i delstatspolitiet i Maryland.

Åtte personer falt i vannet da Francis Scott Key-broen kollapset. To av dem ble raskt hentet opp av sjøen, men én døde på sykehus.

Forlik mellom Disney og Florida

Disney og Florida har inngått forlik i en krangel som startet da Disney protesterte mot et forbud mot å undervise om seksualitet og legning i skolen.

Underholdningskonsernet gikk til sak etter at Floridas folkevalgte trakk tilbake en spesiell ordning fra 1960-tallet som ga Disney kontroll over utviklingen av et stort landområde som huser Disney World og tilhørende temaparker. Endringen ble sett på som gjengjeldelse fra den republikanske guvernøren Ron DeSantis etter at Disney kritiserte en lov fra 2022 – på folkemunne omtalt som «Don't say gay» – som forbød undervisning om seksualitet og legning i Floridas grunnskoler.

Politiet etterforsker lyktestolpevelting i Rogaland

I løpet av knappe 90 minutter – fra rett før midnatt og fram til klokken 1 natt til torsdag – fikk politiet i Rogaland melding om tre lyktestolper som var veltet og lagt i veibanen i Time kommune. Nå skal episodene etterforskes.

– Politiet ser forholdene i en sammenheng og oppretter sak. Dette er alvorlig skadeverk som kan føre til alvorlige ulykker, understreker operasjonsleder Dag Sverre Steinkopf i Sørvest politidistrikt.

Hytte i Nesbyen totalskadd i brann

Tre personer kom seg ut av en fritidsbolig i brann i Nesbyen i Buskerud natt til torsdag. Hytta er totalskadd. En av personene har pustet inn noe røyk i forbindelse med brannen.

Politiet fikk beskjed om hendelsen i Eidalsvollen klokken 0.20 natt til torsdag. Klokken 1.12 oppdaterte politiet med at brannmannskapene var i gang med slokking og at det ikke var noen spredningsfare.

Lilleberg med assist i Lightning-seier

Nordmannen Emil Martinsen Lilleberg noterte seg for en assist da Tampa Bay Lightning slo Boston Bruins 3–1 i et NHL-oppgjør i ishockey onsdag. Bruins ville ha vært sluttspillklare med minst ett poeng – det vil si seier eller tap etter spilleforlengelse – i kampen mot Tampa, men gikk istedenfor på et surt tap.

Bruins tok ledelsen etter scoring av Mitchell Chaffee etter drøye ti minutters spill, men det ble deres eneste mål. Tampa utlignet drøye sju minutter senere ved Danton Heinen. I andre periode sto Emil Martinsen Lilleberg for assist til Braydon Points 2-1-scoring. Da Bruins tok ut keeperen på slutten av tredje periodes fastsatte Lightnings Nikita Kucherov.