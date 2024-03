Det er vår i lufta, og mange ungdommer skal inn i påskeferie og etter hvert en russetid. Noen skal kanskje teste ulovlige rusmidler for første, og kanskje eneste, gang i sitt liv. I så fall har Daniel Ludviksen i politiet og Alexander Wiig i Ålesund kommune en advarsel å komme med. De vet nemlig at det sirkulerer ulovlige rusmidler som er pensla med fentanyl og nitazen.

– Dette er stoffer som har kort vei mellom effekt og overdose. Det er vanskelig å se forskjell på disse pillene og partydop som MDMA. Man risikerer å påføre seg selv en overdose som kan føre til døden. Man slutter rett og slett å puste, sier Wiig. Han er kommuneoverlege i Ålesund kommune.

– Det skjer veldig fort, legger han til.

Bølge av overdoser

Ei helg for noen uker siden kom det ei bølge av overdoser i Ålesund.

– De operative mannskapene i politiet opplevde at det var unormalt mange bistandsoppdrag der det var mulig overdose. Vi kjørte flere på akuttmottaket, og det var flere av de vi hjalp som nevnte at de hadde tatt det samme, sier Ludviksen. Han er leder for forebyggende avsnitt i politiet.

Flere av personene som tok overdose har allerede vært i rusmiljøet en stund.

– Når det plutselig kommer ei sånn bølge, så blir vi jo på alerten, sier Wiig.

Alexander Wiig er kommuneoverlege i Ålesund. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Staale Wattø

Politiet og kommunen holdt møter for å finne ut av hva som foregikk.

– Kommunen har fått testa noen av tablettene som er i omløp med hurtigtest. De ga utslag på nitazen og fentanyl, sier Ludviksen.

Det skal ikke være rapportert om dødsfall knyttet til overdosene.

– Hva med ungdommen?

Kommunen gikk raskt ut og advarte brukerne av rustjenestene. Nå er etatene mer bekymra for ungdommene som er uerfarne med rusmidler.

– Hva med ungdommene som kanskje skal prøve for første gang i perioden vi går inn i nå?, sier Ludviksen.

– Vi vet at vi har 800 avgangselever, og at de fleste skal feire russetiden. Vi vet at det vil bli brukt ulovlige rusmidler, legger Wiig til.

De to håper å kunne forebygge overdoser ved å advare. Wiig understreker at det er vanskelig å administrere disse stoffene, også som medisinsk preparat.

– Hvis du først får i deg feil tablett, så skal det bare én tablett til. Man kan aldri være trygg på hva den inneholder, selv om den er testa med hjemmetest, sier han.

– Vær forsiktig. Ikke ta noe du ikke hadde tenkt å ta fordi det blir anbefalt av venner eller på grunn av gruppepress. Vi vet at med alkohol i kroppen gjør vi beslutninger i øyeblikket som kan bli fatale. Bestem deg derfor på forhånd om at du ikke vil ta en slik sjanse, oppfordrer kommuneoverlegen.