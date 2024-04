Sør-Koreanske myndigheter har svart på norsk politis anmodning om å avhøre 27 koreanske turister i forbindelse drapet på Trude Espås i Geiranger i 1996.

Påtalemyndigheten i Sør-Korea har avhørt tre personer, men konkluderte med at det ikke er noe materiale av interesse for norsk politi, melder TV2 mandag.

I svaret fra Sør-Korea står det at de har vært i kontakt med den samme turguiden som TV 2. Han har sagt til dem at han har vært i kontakt med 16 av turistene, men at ingen av dem hadde bilder fra Geiranger.

Advokaten til Trude Espås sin mor, John Christian Elden, mener det er muligheter for at det kan finnes viktig materiale hos flere av turistene og kritiserer Sør-Koreas håndtering av saken.

Politiadvokat Yngve Skovly skriver i en epost til TV 2 at de er skuffet over at den nye rettsanmodningen ikke førte til at de fant noen nye bilder. Han anser sporet i Sør-Korea nå som helt lukket.