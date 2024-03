– Ukjente mennesker åpnet ild i Crocus City Hall, skrev det statlige nyhetsbyrået Tass innledningsvis.

Etteretningstjenesten FSB melder om minst 40 drepte og 100 såret i angrepet, ifølge Tass.

Det statlige nyhetsbyrået Ria skriver at det var en eksplosjon og at det oppsto en massiv brann som spredte seg raskt under skytingen i konsertlokalet. Øyenvitner har forteller mediene om mange døde, men ikke noe konkret antall.

Russiske medier skriver at de væpnede mennene skjøt rundt seg med automatvåpen i flere omganger og kastet eksplosiver mens folk sto i kø for en konsert med det kjente russiske bandet Picnic. Videoer viser opp til fire menn som skyter rett på skrikende mennesker på nært hold.

Åpner terroretterforskning

Russiske myndigheter melder at de åpner terroretterforskning etter angrepet.

– Hele verden må fordømme denne avskyelige forbrytelsen, sier talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, på Telegram.

Det er ingen antydninger om hvem som kan stå bak angrepet, som skal være det verste terrorangrepet i Russland på to tiår.

Russere som kjemper for Ukraina i grensetraktene, sier at de ikke har noe å gjøre med angrepet, og USA sier at ingenting tyder på at Ukraina er involvert.

Det førte til at Russland ba USA komme med konkret informasjon om de sitter på oplysninger om at Ukraina ikke er involvert.

- Det hvite hus sier at de ikke ser tegn til at Ukraina eller ukrainere er involvert.

- Hva baserer tjenestemenn i Washington sine konklusjoner om andres uskyld på, midt i tragedien? spør Zakharova.

Myndighetene i moskva har avlyst alle tilstelninger i byen i helgen, inkludert idrettsarrangement og kulturbegivenheter, og det er innført ekstra sikkerhetstiltak på Moskvas flyplasser og jernbanestasjoner.

Kaos og panikk

Tass skriver at mange mennesker fortsatt er innesperret i den brennende bygningen, men andre medier skriver at hundretall mennesker ble evakuert ut av kjelleren.

En tredel av bygget står i brann, og bilder viste hele taket i flammer. Senere ble det meldt at taket kollapset.

Videoer i sosiale medier viser kaos og panikk i lokalet mens det runger av skyting, og livløse mennesker som ligger strødd i blodpøler utenfor.

Opprørspoliti og spesialgrupper fra nasjonalgarden er på plass ved konsertlokalet i Krasnogorsk i den vestlige delen av Moskva, som har plass til 6000 mennesker. Et femtitall ambulanser er også på plass.

Ordfører bekrefter døde

Ordføreren i Moskva-regionen sier det er en stor tragedie, og han sender tanker til de pårørende.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Kirby sier at bildene fra angrepet er fryktelige.

Skytingen skjer en måneds tid etter at USAs ambassade advarte om et mulig terrorangrep i Moskva og ba amerikanere holde seg unna steder med mye folk.

President Vladimir Putin avviste advarselen som et vestlig forsøk på å skremme folk.