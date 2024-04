– Det er særs lite samfunnsøkonomisk fornuftig å ha insentiv for å forsinke studiestart, sier forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Derfor foreslår regjeringen nå å senke grensen for hvor mange tilleggspoeng søkere til høyere utdanning kan få. I dag får man maksimalt 14 tilleggspoeng, for blant annet alder, folkehøyskole og fremmedspråk i videregående.

Disse poengene foreslår regjeringen å fjerne, slik at man maksimalt kan få 3 tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste og realfag i videregående.

Vil avvikle karakterkrav

Regjeringen foreslår også i stortingsmeldingen som ble lagt fram fredag, å avvikle karakterkrav for sykepleierutdanning.

Mens de fleste utdanninger ikke har noen spesielle karakterkrav, er det krav om karakteren 3 fra videregående i norsk og matte på sykepleiestudier.

– Flere universiteter og høyskoler melder at de må avvise mange gode og motiverte søkere på grunn av karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet. Når det samtidig er stor mangel på sykepleiere, må vi ta grep, sier ministeren.

I tillegg foreslås det å åpne for dispensasjon fra krav til lærerutdanningene.

Erstatter kjønnspoeng med kvoter

Muligheten for å ta opp fag for å forbedre karakterer etter at man er ferdig på videregående videreføres, og det innføres ikke nasjonal opptaksprøve.

– Å gjøre det umulig for unge folk å forbedre karakterer, ville etter vårt syn skapt flere problemer enn det hadde løst. Det er viktig å ha et system som gir folk flere sjanser.

I dag kan man få ekstra poeng når man søker visse studier der man ønsker å få opp andelen studenter av et bestemt kjønn. Regjeringen foreslår å fjerne disse kjønnspoengene, og erstatte dem med kvoter.

De fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027, men noen kan likevel komme tidligere. Særlig endringer i opptakskrav til sykepleier- og lærerutdanningene ønsker regjeringen å få på plass raskt.

Kritisk til karakteravvikling

– Jeg er stolt av at regjeringen tar tak i problemene med dagens opptakssystem, skriver Elise Waagen, som er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til NTB.

Hun mener at dagens opptaksregler fører til at for mange unge bruker for lang tid på å komme i gang med studiene, og hun peker blant annet på alderspoeng som et hinder.

– Verken samfunnet eller de unge er tjent med et system som holder unge i en ventesone før de kan komme inn på drømmestudiet. Jeg er glad for at dette ryddes opp i, sier Waagen.

Fremskrittspartiet utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, forteller at han er fornøyd med at regjeringen i stor grad ikke foreslår flere av forslagene fra Opptaksutvalget. Utvalget foreslo mer eller mindre å snu opptaksreglene på hodet fra dagens system, blant annet ved å skrote muligheten til å forbedre karakterer fra videregående.

– Det kan være en rekke årsaker til at enkelte trenger å bedre enkelte karakterer, og det er derfor viktig at privatistordningen bevares, sier Gulati.

Likevel er han sterkt kritisk til at regjeringen foreslår å opprettholde kjønnskvoter og fjerner karakterkravet for sykepleierutdanningen.

– I et yrke der pasientbehandling og korrekt dosering av medisiner er svært sentrale bestanddeler, er språkforståelse og god tall- og matematikkforståelse svært viktig, mener Gulati.