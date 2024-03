I fleire år har Høgskulen i Molde hatt undervisning i bitcoin og blokkjedeteknologi. No blir høgskulen og dei kursansvarlege kritisert for å legitimere svindel og kurse studentar i ein falsk versjon av den digitale valutaen bitcoin.

Ved Høgskulen i Molde har ein tatt utgangspunkt i at det er den australske IT-gründeren Craig. S. Wright som er opphavsmannen bak bitcoin og blokkjedeteknologi. Blokkjeder er den sentrale teknologien bak kryptovalutaen.

Det var først teknologiavisene Wired og Gizmondo som peikte på moglegheita for at Wright hadde loge om bragdene sine. Tidlegare i mars konkluderte ein rett i London med det same.

– Eit overveldande fleirtal i verdas kryptomiljø har frå første stund hevda at Wright er ein svindlar, seier Svein Ølnes som har forska på bitcoin og blokkjedeteknologi ved Vestlandsforsking sidan 2012.

Det er professor Bjørn Jæger som saman med førsteamanuensis Anolan Milanes som står bak det omstridde blokkjede-kurset ved høgskulen.

Jæger meiner at han ikkje tar stilling til om Wright er ein svindlar eller ikkje, samstundes som at han meiner at korkje han eller Høgskulen i Molde legitimerer Wright ved å undervise i Wright sin versjon.

