Ferdsskriveren, som har lagret lyd og teknisk informasjon, skal sendes til England for analyse.

– Den vil være klar til avlesing om ett døgn, men det kan ta tid å analysere og forstå funnene, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Pressetreffet ble holdt i forbindelse med at helikoptervraket ble vist for medier på Haakonsvern i Bergen. En tilsvarende ferdsskriver som den som var på ulykkeshelikopteret, ble også vist fram.

– Vi forventer å ha mye mer oversikt når vi får resultatet fra ferdsskriveren, sa Halvorsen.

– Mannskapet gjorde sitt ytterste

På pressetreffet opplyste Havarikommisjonen også at det så langt ikke er funnet noen tekniske feil på helikopteret som kan knyttes til ulykken.

Det var onsdag 28. februar at Sikorsky S-92-helikopteret var involvert i en ulykke. 61 år gamle Reidun Hestetun omkom i ulykken, og fem andre personer ble skadd. I en pressemelding opplyser Hovedredningssentralen at Hestetun var den siste som ble hentet opp fra sjøen.

– I transporten på vei til Haukeland gjorde mannskapet sitt ytterste for å ivareta henne. Vi er lei oss for at ikke alle seks overlevde, og vår medfølelse går til dem som har mistet en de hadde kjær, sier Andreas Næsheim, operativ redningsinspektør ved Hovedredningssentralen.

Etterforskningen fortsetter

Politiet har avhørt fire av de fem personene som overlevde ulykken, og jobber nå videre med å avklare når den femte personen kan avhøres.

Vraket ble hevet fra flere hundre meters dyp natt til lørdag og er nå ferdig undersøkt av politiet. Etterforskningen vil fortsette denne uken med avhør og innhenting av informasjon.