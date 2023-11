Det nye internasjonale masterstudiet i mekatronikk og automatisering ble lansert i Sundebygget ved NTNU i Ålesund, skriver NTNU i ei pressemelding.

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for IKT og realfag og Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk. Det har to retninger: Robotikk og intelligente system, og maritime system.

– Dette er et nytt og innovativt studium som det ikke finnes maken til ved NTNU eller i Norge for øvrig, sa studieprogramkoordinator Øivind Kåre Kjerstad under lanseringa.

Kjerstad trakk fram at man nå ikke trenger å flytte til de store byene for å bli sivilingeniør.

Fra seansen. Foto: Maren Haanshuus Mikkelsen / Presse

Ros fra næringslivet

Tore Ulstein i Ulstein Group var på plass:

– Hadde jeg vært student i dag, hadde jeg satset på denne linja, sa styrelederen i Ulstein Group.

Han uttalte også:

– Vi er ikke bare ute etter de flinkeste studentene som gjør det bra på eksamen, vi er ute etter de som har lyst til å gjøre en forskjell.

Tore Ulstein i Ulstein Group (t.v.) og Håvard Lien fra Vard under presentasjonen av det nye studiet. Foto: Maren Haanshuus Mikkelsen / Presse

Til stede var også forsknings- og innovasjonssjef Håvard Lien i Vard:

– Vi i Vard er i en ansettelsesperiode nå og har et stort behov for folk. Vi ønsker det nye studiet hjertelig velkommen.