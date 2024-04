Kvotemeldingen tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge og ble lagt fram 12. januar. Fiskekvotene bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når og hvor de får fiske.

Forhandlingene har nå pågått på Stortinget. Mens SV, Rødt og MDG ønsket større omfordelinger til de mindre båtene, har partiene på høyresiden vært motstandere av å ta kvoter fra de største.

Senterpartiet sier at de har vært nødt til å prioritere mellom ulike hensyn.

– Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund fra Senterpartiet.

For Arbeiderpartiet har det vært viktig å skape en mer rettferdig fordeling av de verdifulle fiskeressursene, sier fiskeripolitisk talsperson Runar Sjåstad.

– Dette er ikke minst viktig for å sikre aktivitet i industrien på land. Med dette forliket kan vi sikre flere arbeidsplasser, mer aktivitet og spredt bosetting langs hele Norges langstrakte kyst, sier han.

Ulike syn

Både Frp, Venstre og KrF understreker at det var viktig med en bred enighet for å skape forutsigbarhet for fiskerinæringen.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener at de nå har funnet løsninger som bedre sikrer arbeidsplassene i havfiskeflåten enn det regjeringen la fram i januar.

Han peker på at det nå er havfiskeflåten som skal bruke Norges tredjelandskvoter i andre lands soner, og at de konvensjonelle havfiskefartøyene holdes utenfor den interne omfordelingen av kvoter mellom store og små fartøy i kystfiskeflåten.

– Ikke til å tro

Det er «ufattelig» at regjeringspartiene har gått til høyresiden, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen, mener han.

– De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen, og at retten til å fiske skal havne på færre hender. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender, sier han.

Fylkesnes har tidligere advart regjeringen mot å gå til høyre. Han har tidligere gjort det klart at det kan få konsekvenser for samarbeidet med SV.

– Denne saken er viktigere for SV enn den er for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det tror jeg de også vet godt. Det betyr også at vi prioriterer deretter. Så å ikke møte oss på en sak som er så viktig for oss, vil åpenbart få konsekvenser for samarbeidet, sa Fylkesnes til Klassekampen i mars.

– Smelte igjen døra

Rødt mener regjeringen svikter kysten og reagerer på at de ikke fikk være med i forhandlingene.

– Det er utrolig skuffende at regjeringa har smelt døra igjen for oss og aktivt søkt flertall med høyresiden fremfor å følge opp signalene fra deres egne velgere i stortingsvalget, sier partiets fiskeripolitiske talsperson Geir Jørgensen.

Avtalen svarer ikke ut Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken og skaper ikke mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge, mener han.