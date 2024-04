Enten du er en dedikert avisleser eller en nykommer til Sunnmørspostens avis, inviterer «Aktuelt» deg til å lytte og engasjere deg i historiene som former vårt distrikt.

– Jeg håper at podkasten vil sette yngre, som sjeldnere får med seg nyheter i tradisjonelle medier, og eldre i stand til å diskutere aktuelle tema i lunsjen eller rundt middagsbordet, forteller Aleksandra Olsen.

Hun er programleder for podkasten og har med seg journalister fra redaksjonen, som analyserer nyhetene og bidrar med å sette dem i perspektiv.

Aleksandra Olsen er programleder i Sunnmørspostens nye podkast «Aktuelt». Foto: Staale Wattø

Russespesial

Hva vet vi om politiets etterforskning av dødsulykka på Sula? Hvordan ble en mann først dømt, så frifunnet for overgrep?

Dette er et knippe temaer som har vært belyst i podkastens allerede publiserte episoder.

– De fire neste episodene vil handle om russetiden. Har russen fått et ufortjent rykte? Til disse episodene har vi invitert inn tre russepresidenter og en representant fra politiet, forteller Olsen.

Nye format

Hver episode blir publisert fredag morgen, og den kan lyttes til der du hører podkast.

Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg gleder seg over lanseringen av en nyhetspodkast.

– Vi i Sunnmørsposten er opptatt av å nå nye målgrupper, og vi er klar over at lyd er et format som er viktig i dette arbeidet. Mange kan oppleve nyhetene som en evig strøm av hendelser, som det er vanskelig å få oversikt over, sier hun og fortsetter:

– Ved å oppsummere viktige nyhetshendelser, forklare og gi bakgrunnsinformasjon, håper vi det skal bli lettere for folk å gjøre seg opp en mening. En av våre oppgaver er nettopp å skape engasjement om saker og tema som angår folk i vår region.