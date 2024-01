Det opplyser Caroline Mehl Nakken, leder for kommunikasjon og marked i Attvin.

– Til tross for nattens snøfall er vi i rute med innsamling i alle kommuner. Vi ber imidlertid innbyggerne ha forståelse for at været kan komme til å påvirke tidspunktet avfallsdunken blir tømt, skriver hun i ei pressemelding.

Dette trenger innbyggerne å vite:

Vi rekker kanskje ikke å være der til tidspunktet du er vant til å se oss. La derfor dunkene stå framme, til vi når fram.

Husk å måke og strø, slik at renovatør kommer seg trygt fram til oppsamlingsutstyret.

Det er ikke sikkert vi når fram til alle adresser ved første forsøk, på grunn av manglende brøyting eller glatte veger. De dette gjelder ber vi om å la dunken bli stående framme, så skal vi jobbe for å komme tilbake i løpet av uke.

– Vi takker innbyggerne for samarbeidet, og for at de viser forståelse for utfordringene som vinterværet kan gi, avslutter hun.