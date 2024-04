– Dette er en stor seier, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Fellesforbundet melder at oppgjøret har resultert i solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform.

Den samlede rammen er på 5,2 prosent. Det tilsier økt kjøpekraft på 1,1 prosent, hvis anslaget til Teknisk beregningsutvalg for prisveksten slår til. TBU har anslått prisvekst på 4,1 prosent i år.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

Norsk Industri: Krevende

– Dette har vært et dyrt og vanskelig oppgjør. Vi brukte lang tid, men når riksmekleren til slutt la fram en skisse vi kunne leve med, så valgte vi å akseptere den for å unngå å sende våre medlemmer ut i en storstreik, sier fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Han påpeker at det i årets frontfagsoppgjør lå mange krav på bordet. Et av disse har vært kravet om en etter- og videreutdanningsreform samt Fellesforbundets krav om seriøsitet.

– Dette har vært svært krevende temaer som vi har brukt mye tid på. Godt hjulpet av Riksmekleren kom vi heldigvis fram til et resultat vi kan leve med, sier Sunde.

Eggum er stolt

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og resultatet her danner en norm som bortimot hele det organiserte arbeidslivet respekterer og følger.

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Jørn Eggum.

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret var en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.