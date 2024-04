Datatilsynets stedlige tilsyn med Helseplattformen er utsatt en måned. Datatilsynet foreslo først datoene 22.–24. april.

Dette er utsatt til 22.–24. mai, opplyser Frode Nikolaisen i Helseplattformen til Sunnmørsposten.

Han opplyser at Helseplattformen ønsket utsettelse fordi et tilsyn i april kommer rett før innføringen i Helse Møre og Romsdal 27. april.

– Etter dialog mellom Datatilsynet og Helseplattformen AS, der også innføring i åtte nye kommuner i tillegg til et nytt helseforetak var viktige momenter, foreslo Datatilsynet nye datoer den 22.–24. mai, skriver Nikolaisen i en e-post.

Utgangspunktet for Datatilsynets tilsyn var at ansatte har hatt tilgang til mer informasjon enn de har tjenstlig behov for.

Varselet om tilsyn kom tidlig i mars. Da hadde Sunnmørsposten kort tid før skrevet at ansatte har hatt tilgang til personer som bor på fortrolig adresse.

– Også opplysninger som kan bidra til å lokalisere personer med strengt fortrolig adresse, for eksempel navn på en kommune, kan ha vært tilgjengelig for helsepersonell som bruker Helseplattformen, opplyste Kjersti Kaasbøll, konstituert seksjonsleder for informasjonssikkerhet i Helseplattformen, til Sunnmørsposten.

Andre tilsynsmyndigheter som har oppretta sak er Statens helsetilsyn, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Arbeidstilsynet. I tillegg har Riksrevisjonen og statsforvalterne i Trøndelag og i Møre og Romsdal starta undersøkelser.