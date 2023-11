Ein person skal ha fått i seg ein del røyk.

Hendinga har skjedd i samband med koking av olje.

Klokka 12.28 melder politiet at naudetatane er framme på staden. 110-sentralen opplyser til Sunnmørsposten at det ikkje har vore brann, men at det er snakk om tørrkoking.

Mannskapet på staden jobbar no med utlufting.

Ein person blir frakta til legevakt for undersøking.