En mann i 20-åra har vært savna noen dager.

Søksområdet er Aksla, fra Fjellstua til Gangstøvika.

Politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad opplyser at de satte i gang aksjonen kort tid etter at de fikk kjennskap til dette.

Norske Redningshunder er med i aksjonen, og politiet har mandag kveld satt igang dialog med Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Klokka 19.18 opplyser Ferstad at de nå kaller ut Røde Kors. I tillegg vil Redningsselskapet foreta strandsøk.

– Norske Redningshunder hadde i utgangspunktet trening ved Brødrene Sunde. De har kommet til Aksla, sier Ferstad.

Den savna mannen er bosatt i Ålesund.