– Ein burde kle seg godt. Og viss ein skal køyre i fjellet, må ein følgje godt med på fjellovergangar, seier vakthavande meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Laurdag og sundag blir ikkje så ille i Sør-Noreg, seier ho. Laurdag blir fint bortsett frå i nordlege område. Og sundag er også fint, men det kan komme regn på Vestlandet og skyer i Trøndelag.

Det er særleg frå midten av neste veke og utover at kulda vil setje inn i Sør-Noreg.

Kaldt overalt

Det gjeld stor sett heile landsdelen, men i Agder og kyststrøka vil det ikkje komme tosifra minusgrader. Det er i fjellområda det blir kaldast og kan komme rundt 15 minusgrader.

I Oslo-området anslår ho at det kan bli 10 minusgrader på det kaldaste. Det gjeld også Innlandet og indre Telemark.

– Måndag og tysdag blir fint for dei fleste i Sør-Noreg. Då får ein kanskje sett sola og mindre skyer. Onsdag blir skya, men elles ser det fint ut, seier Skjervagen.

Vêrvinnar i nord

Vêrvinnaren i helga er i Nord-Noreg med Helgeland, som får både sol og nokre plussgrader. Derfrå og nordover er det venta snøbyer gjennom heile helga.

Det blir også varmegrader på kysten i Finnmark på laurdag, men elles er det venta kjølige temperaturar.

– Det blir litt meir varme i Troms og i Finnmark utover neste veke. Det er kaldt der, men ikkje 20 minusgrader kaldt, seier meteorologen.

Måndag og tysdag ser bra ut for nordfylka òg, men onsdag kjem det nedbør på Finnmarksvidda. Skjervagen legg til at det er moglegheiter for å sjå nordlys enkelte stader.

