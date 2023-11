Fra høsten neste år skal Borgund videregående skole i Ålesund få to helt nye linjer. Det bestemte kompetanse- og næringsutvalget mandag.

Det ene utdanningstilbudet heter Veltek helse, og skal handle om helsefag og velferdsteknologi.

– Borgund er den første videregående skolen i landet som startet opp dette tilbudet, står det i en pressemelding.

Skolen skal samarbeide med blant andre Ålesund kommune for å vise fram hvilke jobber man kan få etter utdanningen.

– Utdanningen vil gjøre elevene bedre rustet til å ta i bruk aktuelle teknologiske løsninger for å øke livskvalitet, trygghet og selvstendighet til ulike mennesker.

Kokkelinje

Den andre linjen som skal starte fra neste høst heter Toppkokk, og blir en del av Restaurant og matfag-linja. Dette tilbudet finnes kun én annen plass i Norge.

– Dette tilbudet er for elever som vet at de ønsker å bli kokk allerede fra tiende klasse, står det i pressemeldingen.

Tilbudet opprettes som en respons på at det er et stort behov for restaurantkokker i Norge.

Begge de nye studietilbudene går over to år, og leder fram til enten lærlingplass eller påbygg til generell studiekompetanse.